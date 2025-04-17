Tetsushi Kajimoto［東京１７日ロイター］ - 財務省が１７日発表した３月の貿易統計の速報によると、貿易収支は５４４１億円の黒字だった。輸出は前年比プラス３．９％と６カ月連続の増加、輸入は同プラス２．０％で２カ月ぶりに増えた。トランプ米大統領による関税政策の影響について、財務省の担当者は、日本からの自動車の駆け込み輸出などの影響はまだ「みられていない」とした。ロイターの予測中央値は４８５３億円の黒字