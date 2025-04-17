東京シリーズで来日していたマクレガーさんカブスのシカゴ地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の女性リポーター、テイラー・マクレガーさんが16日（日本時間17日）、インスタグラムのストーリーズを更新。抹茶ドリンクとともに、「オーマイゴッシュ！抹茶中毒を満たしているところだわ」と綴った。この日はパドレス戦で、ペトコパークで抹茶ドリンクを撮影した写真をアップ。マクレガーさんはカブスの取材のため、