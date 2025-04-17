19歳の時、かあさんさんは、友人・M子さんと遊びに出かけます。帰りの電車に乗っていたところ、見ず知らずの男性が2人に近づいてきて…。電車内で起こった恐怖体験をご紹介します。かあさん(@kaaa_san55)さんの漫画作品『電車内で凍り付いた話』をダイジェスト版でごらんください。 ©kaaa_san55 ©kaaa_san55 ©kaaa_san55 ©kaaa_san55 ©kaaa_san55 &#