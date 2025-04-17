この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。夫はある日、友人と出掛ける予定があると言い、家を出ました。しかし数時間前に出かけたはずの夫の姿を、まりもさんは意外な場所で目にします。『新婚10か月で不倫された話』第2話をごらんください。 休日の朝、夫は「友人とたこ焼きパーティーをする」と言って、たこ焼き器を持