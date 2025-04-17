ソウル聯合ニュース】韓国外交部は１７日、趙兌烈（チョ・テヨル）同部長官がベトナム・ハノイで前日に始まった「グリーン成長とグローバルゴールズ２０３０のためのパートナーシップ」（Ｐ４Ｇ）首脳会議に出席したと発表した。同会議は２日間、開かれる。趙氏は会議で「漸増する気候危機に対応するためにグローバルの気候対応推進力の回復が必要であり、国際社会はグリーン転換のために革新・包容・連帯の価値に基づき努力し