［北京１６日ロイター］ - 中国の何立峰副首相が南部広東省で開催されている国内最大級の貿易商談会「中国輸出入商品交易会（広州交易会）」を訪れ、海外の貿易企業に対して、同イベントを通じて積極的に多様な市場を開拓するよう求めた。新華社が１６日に報じた。中国はこれまで常に投資とビジネス開発の「肥沃な土壌」であり、「信頼に値する貿易相手国」だったと強調し、「非常に大きな市場と巨大な消費潜在力を持ち、