昨年１１月に左足親指と左ヒザの手術を受け、開幕から６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が１６日（日本時間１７日）に実戦復帰した。傘下３Ａオクラホマシティーの一員としてタコマ戦に先発で初のリハビリ登板。３回を投げ、２安打無失点、２三振無四球だった。打者１０人に３０球でストライク２２球。最速８８・８マイル（約１４３キロ）をマークした。チームは３―１