[１６日 ロイター] - 米半導体大手インテルは中国の顧客に対し、一部の人工知能（ＡＩ）向け先端半導体について輸出許可が必要になると通知した。英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が１６日報じた。１５日には米エヌビディアがＡＩ向け半導体「Ｈ２０」を巡り、輸出許可が必要になると米政府から通知があったとし、５５億ドルの費用を計上すると明らかにしていた。ＦＴによると、インテルは先週、ＤＲＡＭ帯域幅が計１４０