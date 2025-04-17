関東甲信は、今日17日は広く晴れて気温がグンと上がる。東京都心をはじめ、多くの所で25℃以上の夏日となりそう。向こう1週間、高温傾向が続き、19日は30℃以上の真夏日になる所も。熱中症対策を。晴れて気温上昇夏日地点が続出今日17日の関東甲信地方は、おおむね晴れ。にわか雨もないでしょう。日差しがたっぷり届くうえに、暖かい南よりの風が強めに吹いで、気温がグンと上がってきます。午前8時30分現在、すでに沿岸部を中心