浦田俊輔が4試合ぶり安打 4月15日、ちゅ～るスタジアム清水で行われたイースタン・リーグのくふうハヤテ戦に、「2番・遊撃」で先発出場した浦田俊輔は、4打数1安打1盗塁。4試合ぶりのヒットを放ち、1軍再昇格へアピールした。 3回、2アウト走者なしの場面で打席に立った浦田俊輔は、くふうハヤテ先発の山田龍聖の3球目ストレートをレフトへヒットを放ち、4試合ぶりの安打を記録した。 その後、フ