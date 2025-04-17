通関ベース貿易収支（3月）08:50 結果5441.0億円 予想5040.0億円前回5905.0億円（5845.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-2336.0億円 予想-2498.0億円前回1823.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)