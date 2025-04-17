“美熟女モデル”北条麻妃（48）が17日までに自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。「こんばんは」とつづり、枝葉模様の入った臙脂（えんじ）色とピンクの着物に桜模様の入った黒い帯姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「お美しい」「最高です！！」「上品で気品高く魅力的」「素敵ですね」「着物姿お似合いです」「吸い込まれそうです」「綺麗すぎます」などの声が寄せられている。北条は20