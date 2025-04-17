17日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年6月限は前日清算値比変わらずの2万2660ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万2674.3ポイントに対しては14.3ポイント安。 株探ニュース