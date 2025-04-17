17日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝141円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ18銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円70銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース