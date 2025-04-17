首都高速で16日午後、高級外車の「フェラーリ」が炎上する火事がありました。赤い炎に包まれ、立ち上る黒煙。車体の後ろ側は焼け焦げています。午後2時半ごろ、東京・港区の首都高速羽田線上り浜崎橋ジャンクション付近で、フェラーリから火が出て約20分後にほぼ消し止められました。運転手の男性は車から降りて避難し、自ら「車が燃えている」と通報していて、けがはないということです。何らかの理由で車のエンジン部分から出火