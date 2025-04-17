アメリカを訪問中の赤沢経済再生相は日本時間17日、トランプ大統領との会談、ベッセント財務長官・ラトニック商務長官・グリア通商代表との日米関税交渉を行い、「双方が、率直かつ建設的な姿勢で協議に臨み、可能な限り早期に合意し首脳間で発表できるよう目指す」との方針で一致し、今月中にも第2回の協議を行う調整をすることを確認した。赤沢大臣はアメリカ側に対し、関税措置は遺憾だと伝え見直しを申し入れた。トランプ大統