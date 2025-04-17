アイドルグループ「ＳＫＥ４８」のチームＳが１６日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で「僕の太陽公演」初日を迎えた。熊崎晴香（２７）、野村実代（２２）、坂本真凛（２３）、山村さくら（１８）ら１３人のチームＳメンバーが「夕陽を見ているか？」「ＢＩＮＧＯ！」「僕の太陽」など１７曲を披露し、劇場を興奮の渦に巻き込んだ。ＳＫＥ４８は４月からチームＳ、チームＫ?、チームＥのメンバーを一新して、各チームが新体制で