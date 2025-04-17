Alden Bentley[１６日 ロイター] - 米財務省が１６日発表した２月の対米証券投資統計によると、海外勢の米国債保有額は前月比３．４％増加した。２大保有国の日本と中国が保有を拡大した。海外勢の米国債保有額は８兆８１７０億ドル。１月は８兆５２７０億ドルだった。前年比では８１８０億ドル（１０．２％）増加した。昨年９月には過去最高となる約８兆６８８０億ドルに達していた。データは古いものの、日本と、特にトラン