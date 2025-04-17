今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「なんのために生まれて」（第15回）が4月18日に放送される。【写真】明日の『あんぱん』場面カット嵩（北村匠海）に微笑みかける登美子（松嶋菜々子）本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあ