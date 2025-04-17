タレントの渡辺美奈代が１６日、自身のＳＮＳを更新。コーデショットを公開した。渡辺はインスタグラムで黒ワンピースにデニムジャケットを羽織った全身ショットをアップ。カジュアルな春コーデを紹介した。この投稿にファンからは「美奈代さんのセンス大好きです」「もう美し過ぎて見てられません…」「かわいすぎます」などのコメントが寄せられている。