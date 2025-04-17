俳優の三浦友和（73）が16日、自身のインスタグラムを更新。今クールのドラマで本格復帰した後輩俳優とのツーショットを披露した。「完全復活！」とつづり、出演中のフジテレビ「続・続・最後から二番目の恋」（月曜後9・00）で共演する俳優の坂口憲二との笑顔のツーショットを投稿した。「本物のいい漢」と絶賛。「20年ぶりの再会、歓喜！！」と再会を喜んだ。同作は2012年に第1作が放送。神奈川県鎌倉市を舞台に、壮年期