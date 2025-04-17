4月15日、柏木由紀がInstagramを更新した。【写真】美スタイル際立つビスチェドレス姿を公開柏木は、自身のInstagramアカウントにて、「このお洋服は何色って言うんでしょうか？」とコメントし、イエローグリーン系のビスチェタイプのドレスを着用した笑顔SHOTなどを公開。この投稿に対し、ファンからは「めっちゃ似合ってて可愛い〜！」「美肌」「大人っぽい」「うっとり」「スタイル良すぎ」「綺麗」などの反響が寄せられていた