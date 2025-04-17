◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部帝京大２―１日大１回戦（１１日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）「負けられない試合だったので気合を入れて挑みました」。開幕から３連敗でむかえた４戦目。先発を託された高橋一斗（３年）＝帝京＝は、並々ならぬ思いでマウンドに上がった。７回までランナーを背負いながらも打たせてとる投球で無失点。先制点をもらった直後の６回、４番から始まる好打順を三者凡退に抑える