◆米大リーグパドレス４―２カブス（１６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区首位を走るパドレスは、本拠地でカブスに逆転勝ちして、メジャー３０球団で最速となる１５勝に到達した。前日１５日（同１６日）は延長１０回の接戦を落として連勝が「５」で止まったが、この日は逆転勝ちで貯金は１１となった。３回に先発ピベッタがハップに右前適時打を許して先取点を献上したが、直後の３回裏