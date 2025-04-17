けさ（17日）、岡山市南区彦崎で、横断歩道を歩いて渡っていた57歳の男性が乗用車にはねられました。 警察によりますと、男性は頭から血を流すなどけがをしているということです。警察は、乗用車の運転手を現行犯逮捕しています。