東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値161.67高値162.28安値161.36 163.10ハイブレイク 162.69抵抗2 162.18抵抗1 161.77ピボット 161.26支持1 160.85支持2 160.34ローブレイク ポンド円 終値187.83高値189.65安値187.58 191.20ハイブレイク 190.42抵抗2 189.13抵抗1 188.35ピボット 187.06支持1 186.28支持2 184.99ローブレイク