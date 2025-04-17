東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値7.52高値7.59安値7.46 7.72ハイブレイク 7.65抵抗2 7.59抵抗1 7.52ピボット 7.46支持1 7.39支持2 7.33ローブレイク シンガポールドル円 終値108.22高値108.76安値108.09 109.29ハイブレイク 109.03抵抗2 108.62抵抗1 108.36ピボット 107.95支持1 107.69支持2 107.28ローブレイク 香港ドル