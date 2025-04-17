東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6371高値0.6392安値0.6323 0.6470ハイブレイク 0.6431抵抗2 0.6401抵抗1 0.6362ピボット 0.6332支持1 0.6293支持2 0.6263ローブレイク キーウィドル 終値0.5934高値0.5937安値0.5886 0.6003ハイブレイク 0.5970抵抗2 0.5952抵抗1 0.5919ピボット 0.5901支持1 0.5868支持2 0.5850