通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑＞ 2.円＜↑＞ 3.ポンド＜↑＞ 4.豪ドル＜↑＞ 5.ユーロ＜↑＞ 6.カナダドル＜↑＞ 7.スイスフラン＜↓＞ 8.ドル＜↓↓＞ 4月17日8時19分時点