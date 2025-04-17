もともと夫婦仲は良かったのに、子どもの誕生によって夫婦関係が崩れることって珍しくありません。仕事、家事に加え、育児という24時間のタスクが増え、ストレスが多くなるのは当然。夫婦で乗り越えられないと、結婚生活は破綻してしまいます。今回はそんな、離婚した男性が元妻に謝りたいと思ったことをご紹介します。家事も育児も全て妻に押しつけていた「二人目の子どもが生まれ、専業主婦の妻がワンオペ育児をしていました。い