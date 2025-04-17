ドジャース８−７ロッキーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前に報道陣の取材に応じ、来年３月に開催されるＷＢＣについて、大谷翔平投手の出場を「サポートしていく」と容認する考えを示した。この日、ＷＢＣが話題に上がると指揮官は「おそらく、ＷＢＣでは私たちが最も代表選手の多いチームになると思う。ここにはベストプレーヤーがたくさんいる。だから、もし彼らが出たいと思って