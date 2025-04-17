・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２７５．６０（＋２６．４８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１３１１．０２（＋５７．３２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７３２９．９７（－５．４３） ・ロシア・ＲＴＳ １０９１．５９（＋１７．７１） 出所：MINKABU PRESS