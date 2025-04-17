・ＮＹダウ３９６６９．３９（－６９９．５７） 高値４０４１６．８０ 安値３９３９４．７５ ・Ｓ＆Ｐ５００５２７５．７０（－１２０．９３） ・ナスダック総合指数１６３０７．１６０（－５１６．００８） 出所：MINKABU PRESS