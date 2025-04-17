国内でも人気な韓国料理「トッポギ」ですが、日本の餅と似ているため、SNSでは「トッポギ好きだけど、いまいち餅と違いが分からない…」「トッポギって韓国の餅だと思ってたけど違うの？」といった声をよく見かけます。そこで、「トッポギ」と「餅」とでは、栄養に違いがあるのかについて、管理栄養士の岸百合恵さんに聞きました。 「トッポギ」と「餅」栄養高いのはどっち？Q.そもそも「トッポギ」とはどういった料理なのでしょ