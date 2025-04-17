歌手ケイティ・ペリー（40）が、宇宙飛行を前に「天からのご加護」を受けていたことが分かった。14日（日本時間15日）にアマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業ブルー・オリジンのロケットに搭乗し、ゲイル・キングやベゾス氏の婚約者ローレン・サンチェスと女性だけの宇宙飛行飛行に参加した。 【写真】「何か大きな力」を感じたとインスタ投稿したケイティ・ペリー ケイティは、帰