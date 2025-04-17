ロッキーズ戦の1回、6号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは16日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、一回の第1打席で右越えへ今季初の先頭打者本塁打を放った。ナ・リーグトップに並ぶ2試合ぶりの今季6号で、第2打席で右前適時打もマークして5打数2安打2打点。チームは8―7で逃げ切って3連勝とした。右手首を痛めて