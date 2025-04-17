ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が16日（日本時間17日）、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツでリハビリ登板を開始した。マリナーズ傘下3Aタコマ・レイニアーズ戦に先発し、3回2安打無失点。最速は88・8マイル（約143キロ）を計測するなど、今季初の実戦登板で好投した。カーショーは昨年11月に左膝の半月板損傷と左足親指の足底板断裂を修復する2度の手術を受け、今季は開幕を60日間の負傷者リスト（IL）で迎