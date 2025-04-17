けさ早く、山形県酒田市でクマが目撃されました。 警察によりますと、きょう午前５時１２分ごろ、酒田市宮野浦三丁目地内で、７０代女性が散歩をしていたところ路上を北に向かって移動するクマ１頭を目撃しました。 目撃場所は酒田市立宮野浦小学校から北西に８００メートルほどの場所です。今のところ、人や物への被害は確認されていません。 警察が現場周辺を警戒するとともに、地域の住民に注意を呼びかけています。