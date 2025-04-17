東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値141.88高値143.28安値141.65 144.52ハイブレイク 143.90抵抗2 142.89抵抗1 142.27ピボット 141.26支持1 140.64支持2 139.63ローブレイク ユーロドル 終値1.1399高値1.1413安値1.1281 1.1580ハイブレイク 1.1496抵抗2 1.1448抵抗1 1.1364ピボット 1.1316支持1 1.1232支持2 1.1184ローブレイク