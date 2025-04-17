°ÂÆ£¾¡¸ÊÁªÄê¡Ö£³ºÐ²´ÇÏÈÖÉÕ¡×¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¨¥ê¥­¥ó¥°photo by Eiichi Yamane/AFLO£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÂè£±ÃÆ¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬£´·î20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Ìµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤Ç£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤¬ÃÇÁ³¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Âè£²ÃÆ¤Î£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½Õ¤ÎÆó´§Ç»¸ü¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬