¡Ö£Ð£Ï£Ç£³ºÐÇÏÆÃÁª¾ðÊó¡×¡Ê£±£¶Æü¡Ë£Ð£Ï£Ç¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¼è¤ì¤¿¤Æ¤Î¼ã¶ð¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Î£Ç£±ÇÏ¤¿¤Á¤Îº£¸å¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡þ¡þ¡Ò·ªÅì¡ÓËèÆüÇÕ£³Ãå¤Î¥Í¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê²´¡¢Ê¡±Ê¡Ë¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­ÉðË­¤ÇµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£µ·î£±£°Æü¡¦µþÅÔ¡¢¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£ºù²Ö¾Þ£±£µÃå¤Î¥¯¥ê¥Î¥á¥¤¡ÊÌÆ¡¢¿Ü³­¡Ë¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î£²£µÆü¡¦Åìµþ¡¢¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢´ØÅì¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£¶·î£±£¸Æü¡¦Àîºê¡¢¥À¡¼¥È£²