エイデータテクノロジージャパン（ADATA Japan）は、次世代microSDカード「Premier Extreme microSDXC SD7.1 Express」を4月18日に発売する。ラインアップは、256GBモデル、512GBモデルの2種類。●最大800/700MB/秒の転送速度Premier Extreme microSDXC SD7.1 Expressは、次世代規格であるSD7.1 Expressに準拠。加えて、SATA SSDと比較して1.5倍、標準UHS-I SDカードと比較して8倍に達する、毎秒800/700MBの転送速度を実現して