【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「オリジナル曲の中でこんなに踊ったのは初めてです(笑)」(氷川きよし) 氷川きよし with t.komuroの新曲「Party of Monsters」のMVが、4月17日20時に氷川きよし+KIINA.のオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。 氷川きよしと小室哲哉による初のコラボ楽曲「Party of Monsters」は、フジテレビ他で放送中の『ゲゲゲの鬼太郎私の愛した歴代ゲゲゲ』のエンディング