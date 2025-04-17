[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 4 ダビド・アラバDF 17 ルーカス・バスケスDF 22 アントニオ・リュディガーDF 35 ラウール・アセンシオMF 5 ジュード・ベリンガムMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 オーレリアン・チュアメニFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 9 キリアン・ムバッペFW 11 ロドリゴ・ゴエス控えGK 26 フラン
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