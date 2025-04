天皇皇后両陛下は16日夜、大阪・関西万博のため来日中のトンガの皇太子夫妻を御所に招き、私的に夕食会を開かれました。天皇皇后両陛下は16日午後7時半ごろ、お住まいの御所でトンガのトゥポウトア・ウルカララ皇太子夫妻を出迎えられました。陛下は「Nice to meet you」と声をかけ、皇后さまは「Nice to see you again」と笑顔で挨拶し、それぞれ握手を交わされました。両陛下が御所に外国王室を招いて私的な夕食会を開かれるのは