¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½6³ÚÅ·¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËÍðÄ´¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£4²ó1»àÆóÎÝ¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤Ï¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·5ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£3²ó⅓¤òÅê¤²¡¢8°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¡£ÆüËÜÉüµ¢¸åºÇÃ»KO¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµå