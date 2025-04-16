（台北中央社）延伸工事が進められているメトロ（MRT）環状線のうち、「北環段」と呼ばれる剣南路（台北市中山区）―新北産業園区（北部・新北市新荘区）間で未着工だった区間が16日、着工した。開業すれば、同区間は28分で結ばれる見通し。環状線は全長49.31キロの路線で、2020年には第1期区間の大坪林（新北市新店区）―新北産業園区間15.4キロが開業した。残りの区間でも順次工事が行われている。この日着工したのは、故宮博物