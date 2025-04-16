◇明治安田J1リーグ第12節横浜M2―3清水（2025年4月16日日産スタジアム）横浜F・マリノスがホームで清水に2―3で逆転負けを喫し、6戦白星なしとなった。今季から指揮を執るスティーブ・ホーランド監督（54）体制でリーグ戦11試合を終え、1勝5分け5敗の勝ち点8。この日も降格圏から抜け出せず、18位のまま低迷が続いている。試合が終了しても、横浜Mのチャントが鳴り止まない。前半29分にFW遠野、後半9分にFW植中がネット