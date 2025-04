2025年4月9日(水)、プチプラ通販サイトのTemuが、Google ショッピングへの広告を完全に停止しました。その後、TemuはApp Storeの無料アプリランキングで、3位から58位にまで急落しています。Temu pulls its U.S. Google Shopping adshttps://searchengineland.com/temu-pulls-us-google-shopping-ads-454260Temu’s US Ad Spend Craters Amid Escalating Trade War With Chinahttps://www.adweek.com/media/temus-us-ad-spend-crat