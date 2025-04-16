◆パ・リーグオリックス０―５西武（１６日・京セラドーム大阪）首位・オリックスが今季１６試合目で初の完封負けを喫し、連勝は４で止まった。打線は西武先発・菅井の前に、昨季から計１３回２／３で無得点。チーム打率は２割９分６厘と３割を切り、岸田監督は「いい投球をされていたので、なかなか打ち崩すのは難しかった。また明日は切り替えて、しっかり序盤から攻めていけるように」と絞り出した。投げては、先発の曽谷